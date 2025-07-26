Silivri Cezaevi’nde bir isim daha evleniyor! Şahitler bomba etkisi yarattı… İmamoğlu’nun ekibindeydi…

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de Silivri Cezaevi'de dünyaevine girecek. Akgün, nikahın 30 Temmuz'da olacağını açıkladı.

SİLİVRİ'DE DÜNYA EVİNE GİRECEKLER

19 Mart’tan bu yana İBB’ye yapılan operasyonlar neticesinde çok sayıda isim tutuklanmıştı. Tutuklular arasında yer alan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlenmişti. Gökce’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de Silivri Cezaevi'de evlenecek.

ŞAHİTLERİ BELLİ OLDU

30 Temmuz'da nikahın olacağını söyleyen Akgün’ün düğün şahitleri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu olacak.

Akgün, "Biz evleniyoruz! Sizleri nikah törenimize davet edemiyoruz, şartlar malum. Ama dışarıda buluşmak, sarılmak, sevinmek, eğlenmek serbest. Aslında tüm bu başımıza gelenler olmasaydı, 26 Temmuz’da, evet tam da bugün düğünümüzü yapmaya karar vermiştik ve sizlere de haber vermek üzereydik ki... Hayat işte! Yapılan planlar bazen gerçekleşmeyebiliyor." ifadelerini kullandı.