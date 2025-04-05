Silivri Cezaevi’nde salgın yayılıyor, ilaç yok! Avukatlardan çarpıcı iddia...

Cumhuriyet'in özel haberine göre; Protestolarda tutuklanan öğrencilerin tutulduğu Silivri 4 No’lu L Tipi Cezaevi’nde yaygınlaşan grip vakaları, cezaevlerindeki sağlık koşullarını gündeme taşıdı. Avukat Tuba Güneş, görüştüğü tutukluların tamamının ya hasta ya da iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.Tutukluların daha önce 40’tan fazla kişilik koğuşlarda kaldığına dikkat çeken Güneş, “Önleyici sağlık hizmeti bir yana, tedavi olmalarını sağlayacak ilaçlara dahi ulaşamıyorlar” dedi.

"ZATEN HASTANEYE GİTMEK BAŞLI BAŞINA EZİYET”

İlaç temininde yaşanan sıkıntının “stok yok” bahanesini öne sürdüğünü söyleyen Güneş, bir kadın müvekkilinin gözaltında darp sonucu kaburgasında ezilme olduğunu ancak krem ve basit ağrı kesicilerle geçiştirildiğini anlattı. Güneş, “Cezaevi müdürüyle görüştük. İstanbul Barosu süreci takip ediyor. Ama müvekkilime hâlâ hastane sevki yapılmadı. Zaten hastaneye gitmek başlı başına eziyet” dedi.

"YETERLİ ÜRÜN YOK"

Güneş’in aktardığına göre, bazı tutuklular günlerdir aynı kıyafetleri giymek zorunda. Geçen hafta teslim edilen eşyalar, ancak birkaç gün önce dağıtılabildi. İzmir Menemen, Ankara ve Metris cezaevlerinde de benzer uygulamalar olduğu belirtildi.Avukat Güneş, “Dışarıdan gelen eşyaları kabul etmiyorlar, kantinde de yeterli ürün yok. Bu durum ciddi bir hijyen problemine yol açıyor” uyarısında bulundu. Güneş, bayram süreci nedeniyle aileler tarafından yatırılan paraların hala tutukluların hesaplarına geçmediğini de ekledi.