Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şükrü Genç'ten dayanışma çağrısı: Kalbimiz her yerde birlikte atıyor

Terör örgütü DHKP/C’ye finans sağlamak amacıyla belediyeden ihale vermek suçlamasıyla tutuklanan Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Silivri Cezaevi’nden Sarıyerliler’e seslendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bayramların umut ve dayanışma için bir fırsat olduğunu belirten Genç, Sarıyer halkına birlik içinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Genç'in mesajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şükrü Genç’in mesajı, cezaevindeki zor koşullara rağmen umut dolu bir duruş sergilediğini gösteriyor. Bayram vesilesiyle yaptığı bu paylaşım, Sarıyer halkı tarafından dikkatle takip edildi. Olayla ilgili hukuki süreç ise devam ediyor.

"KALBİMİZ HER YERDE BİRLİKTE ATIYOR"

Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı: Bu satırları sizlere, demir kapılar ardında ama yüreği dışarıdaki milyonlarla birlikte atan bir dostunuz, bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınız olarak yazıyorum. Bugün bir arada değilsek, sokaklarda, meydanlarda değilsek bile; inanın, birliğinizle, sesinizle, direncinizle kalbimiz her yerde birlikte atıyor.

Yarın bayram…

Ama biliyoruz ki bu bayram, bir yanıyla buruk. Çünkü sadece ben değil; Sevgili Kardeşim Ekrem Başkan, görev aşkıyla çalışan belediye başkanı arkadaşlarımız da burada, Silivri’de. Dışarıda ise milyonlar, gençler, kadınlar, çocuklar; hak, hukuk, adalet ve demokrasi için bir arada.

Bayramlar, insanlığın ortak sofrasıdır.

Farklılıklarımızla bir olmanın, aynı yürekte buluşmanın simgesidir.

Biz Sarıyer’de yıllarca bu anlayışla çalıştık. Her inancı, her kültürü aynı çınarın gölgesinde buluşturduk. Çünkü bilirdik ki, birlik yoksa huzur olmaz; adalet yoksa bayram eksik kalır.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlar, yalnızca Ekrem

İmamoğlu’na değil; hepimize, halkın iradesine yapılan bir haksızlığa karşı yükselen bir vicdan çağrısıdır. Ve işte o ses, bu ülkenin en gür, en kararlı sesidir artık.

Ben bu bayramda, duvarlar ardında değil; umudun tam ortasında hissediyorum kendimi.

Çünkü sizler varsınız, gençler var.

Çünkü adaletin, demokrasinin, özgürlüğün ışığını taşıyan bir halk var bu ülkede.

Sevgili kardeşlerim

Bu karanlık elbet geçecek.

Bu günler elbet bitecek.

Ve o gün geldiğinde; yine bir bayram sabahında, özgürlükle,

sevgiyle, barışla kucaklaşacağız.

Şimdilik elimizi değil, sesimizi tutun.

Dayanışmayla, inançla, umutla…

Hep birlikte başaracağız.

Bayramınızı en içten duygularımla yürekten kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Şükrü Genç

Silivri, 29 Mart 2025