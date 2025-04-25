'Silivri depremi, İzmir'de zemini zayıf yerlerde şiddetli hissedildi'

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve ilçelerinin yanı sıra İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, "Daha önceki çalışmalarda Adalar açıklarında olacağı tahmin ediliyordu ama Silivri açıklarında meydana geldi. Özellikle zemini kötü olan yerlerde ciddi bir şekilde hissedildi. Bu deprem ve artçılarının bir şekilde enerjiyi boşalttığını söyleyebiliriz. Ancak orada sıkışma çok büyük. Fayın Trakya tarafındaki parçası 1912 yılında kırılmıştı. Doğu tarafındaki parçası da daha önceki yıllarda kırıldı. Ancak Marmara Bölgesi'nin ortasında kalan parçada çok ciddi sıkışmalar oldu. "Enerji boşaldı" desek de o bölgede sıkışma devam ettiği için İstanbul'un 7 ve üzeri büyüklükte bir depreme hazırlıklı olması gerekiyor. Ayrıca İstanbul'da ana şok 6.2 olunca büyüklüğü 5.5'e kadar gidebilen artçı depremler 1-2 hafta devam eder" dedi.

'TEK NEDENİ ZEMİN BÜYÜTMESİ'

Silivri açıklarında meydana gelen depremin İzmir'de hissedilmesini değerlendiren Öziçer, "Bunun tek nedeni zemin büyütmesi. Kayalık zeminde ivmesi ve şiddeti çok küçükken; kumlu, suya doygun zeminlerde çok fazla oluyor. Deprem dalgaları 500 kilometre sonra durulmuşken, İzmir ve çevresine geldiğinde alüvyon tabakanın çok derin olması nedeniyle kendine gelerek daha büyük bir genliğe, güce ve ivmeye sebebiyet veriyor. İzmir'e ve çevresinde 500 kilometre uzaklıkta meydana gelen bir depremi hissetmenin en büyük nedeni bu" dedi.

'BİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ'

İzmir'de depremin en çok hissedildiği yerlerin zeminin zayıf olduğu yerler olduğuna dikkati çeken Öziçer, ana kaya mesafesinin daha derin olduğu Buca, Gaziemir, Bornova'nın ve Çiğli üst taraflarında, Evka bölgelerine deprem dalgalarının daha az vurduğunu, kıyı şeridine yakın Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin alüvyon tabakasının yüksek olmasından kaynaklı depremi daha şiddetli hissettiğini söyledi. Öziçer, "Deprem dalgaları 6.2 büyüklükte, 500 kilometrede uzaklıkta olduğu halde bile bizi ciddi şekilde etkiledi. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğüne meydana gelebilecek bir depremin İzmir'de zemini alüvyon tabakanın derin olduğu yerlerde korkutması, ciddi bir şekilde panik yaratması muhtemel" diye konuştu.

'EN AZ İSTANBUL DEPREMİNDEKİ KADAR RİSK VAR'

Öziçer, "İzmir, fay karakteri ve birçok irili ufaklı fayların olmasına bakıldığında Kuzey Anadolu Fay Hattı kadar uzun, derin enerji birikimi yüksek olan faylardan oluşmuyor. O nedenle 7 üzeri deprem üretilmesi çok da mümkün değil. Ancak İzmir ve çevresinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem bile olsa yapılaşmanın yüzde 70-80'inin zeminin zayıf olduğu bölgelerde olduğu, oradaki binaların da miadını doldurmuş olmasından dolayı en az İstanbul depremindeki kadar risk var. İzmir'de meydana gelecek daha düşük bir depremde can kayıpları anlamında riski, İstanbul'dan daha yüksek" dedi.