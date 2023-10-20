SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/240 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında bulunan 22.02.2022 tarihli tapu kayıt örneğine göre,İstanbul, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, Karaağaç Ovası Mevkiinde kain 230 ada, 1 parsel sayılı 32.428,30m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 87/32441 arsa paylı A-2 Blok 4.kat (23) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı ile 91/32441 arsa paylı A-4 Blok 2.kat (14) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamının S.S. Kınalı Çağdaş Kent Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı olduğu, dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmazlar 15.06.2004 tasdik tarihli Çanta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında konut alanında kalmakta olup serbest nizam 8 kat Hmax:24.50m., Emsal:1.20 olarak yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Söz konusu parsele 01.06.2006 tarh ve 2006/2-17 sayı ile yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 04.12.2009 tarih 8886 sayılı görüş yazıları doğrultusunda; Birden fazla hissedarı olan parsellerde tüm hissedarların muvafakatı alındıktan sonra uygulama yapılabilecektir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazların dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

2-) A-4 Blok 2.kat (14) b.b.;

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Sancaktepe (Çanta-Fatih) Mahallesi, Karaağaç Mevkii, Altınçeşme Caddesinde, tapunun 230 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan Altınçeşme Caddesinden 72 dış kapı numarası alan 32.428,30m2 miktarlı kat irtifalıBilgehan Sitesinde 91/32441 arsa paylı A-4 Blok 2.kat (14) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, asansörlü 72A dış kapı numarası alan A-4 Blok 2.katında yer alan (14) bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine göre; hol, antre, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC, WC ve balkondan ibaret, iç ölçüleri itibarı ile 113,00m2 alana sahiptir. Dairede oda ve salon zeminleri parke, ıslak hacimler seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, iç kapıları ahşap, mutfakta tezgah üzeri ahşap dolaplı, pencereleri PVC ve ısıcamlı, doğalgaz kombili, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış çelik giriş kapılıdır. Taşınmazın bulunduğu site dahilinde açık yüzme havuzu, sosyal tesis ve güvenlik mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Sancaktepe Mahallesi Karaağaç Ovası Mevkii 230 Ada, 1Parsel, A4 Blok, 2 Kat, 14 Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 32.428,30 m2

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 13:54

16/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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