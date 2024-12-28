Silivri'de 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki plakalı çöp kamyonu ile ters istikametten gelen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iki kamyonda kara yolundan ağaçlık alana çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöp kamyonu şoförü sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kamyon şoförü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.