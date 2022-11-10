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Araç çarpması sonucu ayağı kırılan karaca acile kaldırıldı

İstanbul Silivri'de araç çarpması sonucunda ayağı kırılan karacaya Silivri Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ederek acile kaldırıldı...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:18
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Silivri'de ayağı kırılan karaca acile kaldırıldı

Araç çarpması sonucu ayağı kırılan karaca acile kaldırıldı
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Silivri Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde kimliği tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda yol üzerinde bulunan karacanın sol ön ayağı kırıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait ekipler olay yerine gelerek karacayı tedavi altına alındı.

SüperSilivri’nin haberine göre, Veteriner hekim Burçin Sarısaltıkoğlu tarafından ilk muayenesi yapılan ve ağrı kesici ilaç verilen karaca, tedavisine devam edilmek üzere ekiplerimizce İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi.

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