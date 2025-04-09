Silivri'de başucumda... Mahir Polat'a moral veren hediye

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Silivri'de başucumda... Mahir Polat'a moral veren hediye

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Mahir Polat'a anlamlı bir hediye verildi. Hat sanatçısı Muhammet Mağ’ın yaptığı 'Bu da geçer Mahir' yazılı eseri kendisine verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan operasyon sonucu başkan Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda isim tutuklandı.

Tutuklanan yöneticiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da bulunuyor.

Mahir Polat'ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmemesine yönelik kamuoyunda tepkiler sürüyor.

MAHİR POLAT'A MORAL VEREN HEDİYE

Polat'a bir yandan da destek ve dayanışma devam ediyor. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hat sanatçısı Muhammet Mağ’ın kendisi için yaptığı esere yer verdi.

Eserdeki sözleri de paylaşan Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de başucumda, hat sanatçısı Muhammet Mağ’ın zarif ellerinden çıkan bir eser var: 'Bu da geçer Mahir'…

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Zor zamanlarda anlam dolu cümleler teselli oluyor. Hele ki bir dostun elinden çıktıysa… Kıymetli sanatına ve gönlüne sağlık Muhammet Mağ. Teşekkür ederim."

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