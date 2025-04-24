Silivri'de bir artçı deprem daha! AFAD açıkladı (24 Nisan 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Silivri'de bir artçı deprem daha! AFAD açıkladı (24 Nisan 2025)

İstanbul'da Silivri merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 00.15'te İstanbul Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'a göre sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Nisan ayında öyle bir bastırdı ki... Her yer beyaza büründü!
Nisan ayında öyle bir bastırdı ki... Her yer beyaza büründü!
Pegasus deprem nedeniyle tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak sabitledi
Pegasus deprem nedeniyle tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak sabitledi
Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi
Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi