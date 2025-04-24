Silivri'de bir artçı deprem daha! AFAD açıkladı (24 Nisan 2025)

Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 00.15'te İstanbul Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'a göre sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.39 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:00:00:15 TSİ
Enlem:40.84722 N
Boylam:28.28833 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/33nXC8LNw2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi