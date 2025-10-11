Silivri'de, toprak kaymasının ardından 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü.

Bu sırada çay bahçesinde oturanlar tehlike atlattı, park halindeki otomobil ise hasar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi.

Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı. Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü. Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.