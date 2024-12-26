Silivri'de cıvata fabrikasında yangın

Olay, Selimpaşa Mahallesi, 6060. Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu cıvata fabrikasında, yağ kazanında meydana geldi.
İhbar üzerine Silivri, Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
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Yangın sırasında fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına almayı başardı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmaları yaptı.
Silivri’deki korkutan fabrika yangını