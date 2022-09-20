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Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

Silivri'de pazar günü akşam saatlerinde küçük bir tekne ile balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki R.Ç. saatler sonra denizin ortasında bulundu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:12
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Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
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Silivri Selimpaşa Sahili'nden pazar günü saat 21.00 sıralarında küçük bir tekne ile balığa çıkan R.Ç.'den uzun süre haber alınamadı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri Marmara Denizi'nde arama çalışması başlattı. Çalışmalara 3 sahil güvenlik botu ile İstanbul ve İzmir'den 2 sahil güvenlik helikopteri katıldı.

Ekipler, Pazartesi günü 17.00'de yaklaşık 22 kilometre sürüklenen tekneyi buldu. R.Ç., Silivri balıkçı barınağına çıkarıldı. Ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan gencin teknesinin motorunun arıza yaptığını, kürekler yardımıyla geri dönmeye çalışırken küreğinin tekinin denize düştüğünü; sert esen rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenerek mahsur kaldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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