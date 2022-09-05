﻿Silivri’de elektronik eşya fabrikasındaki korkutan yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında Silivri Alipaşa Mahallesi’nde elektronik eşya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 10 dönümlük arazi üzerine kurulu elektronik eşya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın ev aletleri bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Gökyüzü dumanlarla kaplanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek için gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, fabrika içindeki işçilerin yangın başladığı anda dışarı çıktığı belirtildi. Öte yandan, tedbir amaçlı ekipler tarafından fabrikanın bulunduğu Alipaşa Mahallesi’nin elektriği kesilerek, çevrede bulunan evlerin boşaltıldığı öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.