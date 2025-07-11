Silivri'de feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Silivri'de feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Silivri Selimpaşa Mahallesi Hamitbey durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Yavuz Ergün, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ergün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yavuz Ergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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