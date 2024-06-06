Silivri'de gönüllü dalgıçlar su altı temizliği yaptı

Kaynak: DHA
Silivri'de gönüllü dalgıçlar su altı temizliği yaptı

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Silivri sahilinde gönüllü dalgıçlar tarafından denizde su altı temizliği yapıldı.

Sahil kordonunda gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. Bir saate yakın süren temizlik çalışmasında çıkarılan çöp ve atıklar karaya sergilendi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet Ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini aldı.

Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, "Bir saatte yakın bir dalış yaptık. Deniz dibinde görüş hiç yok, tamamen balçık. Dokunduğunuzda bütün balçık yukarı çıkıyor. Gerçekten çok kirli. Denizden çıkarttıklarımız, elimizle bulabildiklerimiz. Çok fazla halat var, atılmış, çok uzunlar. Çıkartabilmek mümkün olmadı. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Denizler bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan, deniz temizliği yapılan bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta sahil deniz şeridindeki yosun tabakası dikkat çekti.

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