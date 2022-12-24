Silivri'de görüldü. Nesli tükenmek üzere

Doğal yaşam alanları olan kıyı ve denizlerde yaşayan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Silivri sahilini adeta mesken edindi. Kıyıya yakın bölgelerde defalarca görünen su samurları, vatandaşların meraklı bakışları arasında hayatlarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, kıyıda görülen su samurunun herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Silivri Belediyesine ihbar yağdı. Görevli ekipler bölgeye gelerek su samurunun herhangi bir zarar görmemesi için çaba sarf etti.

“Silivri'de su samurları var”

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı konuyla ilgili “Silivri'de su samurları var kıyı kenarda yaşayan. Pek sahilde gezmedikleri için arada yürüyüşe çıkan su samuru olunca her kuruma yağıyor ihbar tabi, Anormal bir durum yok, bir sahil turu yapıp kayalık altındaki yuvasına dönmüş ufaklık” ifadeleriyle paylaşım yaparak konunun takipçisi olduklarını belirtti.