Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti! Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP lideri Özel, görüşme çıkışında açıklama yaptı.

Özgür Özel'in yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Karanlığa karşı Beyazıt Meydanı'nı ve Türkiye'nin geleceğini aydınlatan genç arkadaşlarımıza teşekkürler.

Ekrem Başkanı'nın da 200 bine yakın genç arkadaşıma selamları ve şükranlarını iletiyoruz.

Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığını, hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Kendisinin sağlık durumunu arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar. Kendisine acil şifalar diliyorum.

Rahatsızlıklarına rağmen, suçlandığı suçların herhangi bir yatarı olmamasına rağmen yapılan haksız tutukluluğun bir an önce kaldırılmasını, artık sağlığını da kötü etkileyen durumun ortadan kalkmasını, partisinin, ailesinin ve sevenlerinin yanına dönmesini ümit ediyoruz.

İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Herhalde siyaset tarihinde rakibini zayıflatmak için elindeki gücü bu kadar haksız yere kullanan bir oluşum görülmemiştir."

Ayrıntılar geliyor...