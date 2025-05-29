Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Silivri" de İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Silivri" de İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı sürdüreceklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp çağ kapatan büyük zaferinin yıl dönümünde geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe yürüyen nesillerin yetiştiğine bir kez daha tanıklık ettik" ifadelerine yer verdi.

Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

Silivri’de İstanbul’un Fethi Yıl Dönümü programı düzenlendi

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