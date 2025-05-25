Silivri’de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
Silivri’de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

İstanbul Silivri'de bir kafede müşteriler içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Silivri'de bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Silivri’de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
Silivri’de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
Dörtyol'da yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
Dörtyol'da yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakla yaraladı
Malatya'da otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakla yaraladı
Union Saint-Gilloise, 90 yıl sonra şampiyon
Union Saint-Gilloise, 90 yıl sonra şampiyon
Alanyaspor, Konya'dan Süper Lig'e tutunarak çıktı
Alanyaspor, Konya'dan Süper Lig'e tutunarak çıktı