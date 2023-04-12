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Silivri'de kaza! Otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul Silivri'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 06:41
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Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı

Silivri'de kaza! Otomobil bariyerlere çarptı
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Selimpaşa, D-100 Karayolu'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.P. yönetimindeki otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.P ile yolcu K.K yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Kaynak: DHA)

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