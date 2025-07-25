Silivri’de park halindeki araç denize uçtu



Silivri Dalgakıran mevkiinde park halindeki bir cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek denize uçtu. Olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İçinde kimsenin bulunmadığı cip, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla denizden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Suya tamamen gömülen araca ulaşmak için uzun süreli bir kurtarma çalışması başlatıldı.



3 saatte çıkarıldı

Yaklaşık 3 saat süren koordineli çalışmanın ardından denize düşen araç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, aracın denize düşüş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.