Silivri'de polis cinayetine ilişkin yeni gelişme

4 Eylül'de Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkânına bir otomobille gelen 4 kişi, işyeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu.

Gruptakilerden biri silah çekince, işyeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi. Silahlı çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat Taş ve babası Turan Taş kayıplara karıştı.

KOMİSER YARDIMCISI ŞEHİT OLDU

Zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Silivri'de bir adreste saklandığını belirledi. Buraya operasyon düzenleyen polis, zanlıların kaldığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan zanlılardan Nihat Taş, tabancayla kapıdaki komiser yardımcısı Alim Nar'a ateş etti. Ağır yaralanan Nar kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Meslektaşları şehit olan polis ekipleri; Nihat Taş, babası Turan Taş ve onları saklayan Can Erseven'i gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.