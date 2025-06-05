Silivri'de şok görüntüler! Kabus geri döndü

Bölgede ciddi risklerin olduğuna dikkat çeken Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Özellikle Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğu, ciddi bir risklerin olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri, bölgede diyor ki ben azot fosfor kirliliğine bakımdan çok yüksek boyuttayım, birincisi bu. İkincisi su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge. Bu da ciddi şekilde alg patlamasını tetikliyor. Üçüncüsü de normalin üzerinde bir sıcaklık var bu bölgede. Normalde yaklaşık 20 derece, o bölgede ise 22 ile 23 derece sıcaklık var. Tüm bunlar birleştiği zaman alg patlaması dediğimiz vakayı meydana getiriyor. Alg patlaması meydana geldiği zaman oksijensizlik dediğimiz şartlar oluşur. Balıkların yaşama alanlarını daralır ve bölgede balıkçılık olayı ciddi şekilde riske girer.