Silivri'de şüphelendiren kedi ölümleri! Çok sayıda yavru bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Silivri'de şüphelendiren kedi ölümleri! Çok sayıda yavru bulundu

İstanbul Silivri'de iddiaya göre 24 saat içinde çok sayıda yavru kedi ölü halde bulundu. Önce bir evin bahçesinde iki poşet içerisinde ölü 2 kedi bulunması ve önceki akşam da aynı sokakta başka yavru kedilerin ölü olarak bulunması şüphe uyandırdı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde 24 saat içerisinde çok sayıda yavru kedi ölü bulundu.

Önce bir evin bahçesinde iki poşet içerisinde ölü 2 kedi bulunurken, önceki gün akşam da aynı sokakta başka yavru kediler ölü bulundu.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında 3 katlı bir binanın önündeki ağaca asılı halde 2 poşet mahallelinin dikkatini çekti.

Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi bulundu. Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepkili.

"BURADA 8-9 YAVRU KEDİ ÖLDÜ"

Ölü kedilerin bulunduğu bölgedeki bir iş yerinin çalışanı olan Emine Kaptan, "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz" dedi.

Serhat Yönet ise, "Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Açlıktan desek zannetmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Nedendir bilmiyoruz. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" dedi.

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