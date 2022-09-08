Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı dönüş yapan 34 ELD 675 plakalı otomobil ile 60 HF 098 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 60 HF 098 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA