Silivri'de tutuklu olan Kerimcan'dan ilk mesaj geldi

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Samet Liçina, arkadaşının Silivri’de çok üşüdüğünü gözyaşları içinde dile getirdi.

Kerimcan Durmaz'dan gelen ilk mesajı ablası Neşe Fişek sosyal medya hesabından paylaştı. Durmaz mesajda, "Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam." dedi.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz. Yasadışı bahis soruşturması genişletildi.

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Kerimcan Durmaz tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Samet Liçina, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ı Silivri'de ziyaret etti. Oda TV'deki habere göre Durmaz'ın durumuna ilişkin bilgi veren Liçina, "Arkadaşımı göremedim, annesi babası ve ablası gördü. Arkadaşımın suçsuz olduğunu biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığı ile ilgili hiçbir problemi yok. Çok üşüdüğünü söyledi. Hepimiz çok üzüldük" dedi.

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Öte yandan Kerimcan Durmaz'dan gelen ilk mesajı ablası Neşe Fişek sosyal medya hesabından paylaştı. Fişek, "Ben Kerimcan Durmaz'ın ablası olarak bu zorlu süreçte kardeşimin sizlere iletmemi istediği mesajı paylaşmak istiyorum" diyerek Kerimcan Durmaz'ın mesajını iletti.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANCIM TAM'

İşte Kerimcan Durmaz'dan tutuklandıktan sonra ilk mesaj:

"Sevenlerime, Bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım.

İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam.