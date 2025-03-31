Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 21.30 civarında, Yeni Mahalle Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak’ta yer alan 6 katlı bir binanın 2. katında gerçekleşti.

Mustafa E.’den haber alamayan yakınları, eve giderek durumu kontrol etti. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Mustafa E.’nin dairesine girerek onu banyoda bıçaklanmış ve yaralı şekilde buldu.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Mustafa E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mustafa E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.