Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Silivri'de, 45 yaşındaki Mustafa E. adlı kişi, yakınlarının kendisinden uzun süre haber alamaması üzerine evinin banyosunda bıçaklanmış ve yaralı halde bulundu. Mustafa E., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 21.30 civarında, Yeni Mahalle Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak’ta yer alan 6 katlı bir binanın 2. katında gerçekleşti.

Mustafa E.’den haber alamayan yakınları, eve giderek durumu kontrol etti. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Mustafa E.’nin dairesine girerek onu banyoda bıçaklanmış ve yaralı şekilde buldu.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Mustafa E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mustafa E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Son Haberler
Guardiola Milan’ın yıldızını gözüne kestirdi, 3 oyuncusunu gözden çıkardı
Guardiola Milan’ın yıldızını gözüne kestirdi, 3 oyuncusunu gözden çıkardı
Nisan’daki 5 tehlike! Bahar keyfinizi kabusa çevirmesin!
Nisan’daki 5 tehlike! Bahar keyfinizi kabusa çevirmesin!
Odunpazarı turiste doymadı!
Odunpazarı turiste doymadı!
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği ile bereketli topraklara katkı
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği ile bereketli topraklara katkı
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde