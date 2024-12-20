Silivri'de yoğun sis kazaya neden oldu

Olay, saat 08.00 sıralarında İstanbul Silivri Mimarsinan Mahallesinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Trafikte seyir halinde olan 59 KB 352 plakalı otomobilin sürücüsüyle 06 EON 952 plakalı otomobilin sürücüsü sis nedeniyle önlerini görmekte zorlandı.

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 59 KB 352 plakalı otomobilde bulunan kadın sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.