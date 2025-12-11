Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025 tarihinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz ay hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Altaylı’nın tutukluluğu devam ediyor.

ALTAYLI: ÇIKTIKTAN SONRA YORUM PROGRAMLARINA DEVAM ETMEYECEĞİM

Fatih Altaylı ise bu süreç içerisinde YouTube kanallarına son vermiş ancak geçtiğimiz günlerde mahkeme kararına dair bir video paylaşımı gelmişti. Altaylı YouTube yayınlarına devam edeceğine dair iddiaları ‘ekrana dönmedim’ şeklinde yalanlamıştı.

Son olarak Fatih Altaylı’yı ziyaret eden Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu aktardı. Saymaz, "Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim” dedi.