Silivri'deki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yangını söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" ifadeleri yer aldı. Yangın, saat 21.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre; otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ekipleri, 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personelle müdahale ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Maalesef Silivri'de bu yangın çıktı. Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor. Olayın ilk anından itibaren Tarım Bakanımız başta olmak üzere, bakanlık tüm teşkilatı konuyu organize ettiler. Hava araçları, uçaklarımız, helikopterimiz gördüğünüz gibi müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının daha da önemlisi gönüllülerin desteği ile yangına müdahale ediliyor. Gördüğünüz gibi hemşerilerimiz traktörlerini alarak, iş makinelerini alarak, burada bu yangın söndürmeye destek veriyorlar, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte yangını söndürmeye gayret edeceğiz. Şu an itibariyle bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözü ile olduğu için zaten hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bu anlamda yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımıza devam ediyoruz, olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Olayda çok büyük zararlar olduğu için muhtemelen gözaltı işlemi ve diğer süreçler de devam ediyor" dedi.

BAŞKAN BALCIOĞLU: 'KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yangınla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Çanta mahallemizdeyiz. Silivri'nin Çanta Mahallesi, 'Eski çanta' dediğimiz bölge. Şu anda orman yangını büyüdü. Artık kontrol altına alamıyoruz. Yaklaşık şu anda 500 dönüme yakın bir alan. Büyük bir alan. Artık komşu ilçelerdeki ekiplerimizi çağırdık. Belediyemizin ekipleriyle birlikte yangının arka taraflara, yani yaşam alanının olduğu yerlere, yerleşim alanının olduğu yerlere geçmemesi adına şu anda ekiplerimizle birlikte kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fakat araçlar da yetmiyor. Helikopter desteği istedik. Şu anda valiliğimizle görüştük. Helikopter desteği geliyor. Uçak desteği geliyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alacağız. Ağırlıklı çam ağaçları var. Kozalaklar da patlıyor. Çamda da şöyle bir tehlike vardır. Söndürüyorsunuz, 100 metre sonra, yer altından devam ediyor. 100 metre ileride tekrar alev alıyor. Bu tehlikeli. Şimdi bizi korkutan tarafı da bu. İnşallah kontrol altına alacağız. Üzülüyorum. Allah'ın bu güzel yurdumuza bahşettiği bu güzel ormanları kim yakıyorsa cezalandırılmalı? En ivedi bir şekilde, en ağır şekilde ceza almaları lazım. Yazık yani, ciğerlerimiz yanıyor gerçekten. Türkiye'nin her yerinde görüyorsunuz" dedi.

100 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesinden takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, yangının saat 21.00 itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'deki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "Silivri’de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı olmak üzere, yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yangının çıkmasına sebep olan kişi gözaltına alınmış olup, adli süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.