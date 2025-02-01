Silivri'deki Ümit Özdağ'dan Çiğdem Bayraktar Ör'e destek

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Silivri'deki Ümit Özdağ'dan Çiğdem Bayraktar Ör'e destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya aracılığı ile mesaj paylaşmaya devam ediyor. Ümit Özdağ sonradan tutuklama kararı çıkan Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltı kararına tepki gösterdi.

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan etkili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Gündemi takip eden Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında flaş karar. Dün gözaltına alınmıştıTarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında flaş karar. Dün gözaltına alınmıştı

Özdağ yaptığı paylaşımda "Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alınmış. Atatürkçü yazar Çiğdem Bayraktar Ör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgili Bayraktar Ör, moralinizi bozmayın. Göğsünüzde bir iftihar nişanı olarak taşıyın bu gözaltını." dedi.

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