Silivri'den 72 saat sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Silivri'den 72 saat sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen göçük sonrası balçık altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Silivri’de kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan kepçe operatörünün 72 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi’ndeki kum ocağında meydana gelmişti.

ZEMİN ÇÖKTÜ, BALÇIK ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kum ocağı içerisinde yaptığı çalışma esnasında göçük oluşmuştu. İş makinesinin ağırlığı nedeniyle zemin çökünce, 1 kepçe operatörü de balçık altında kalmıştı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Balçık altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur Ajatov’u kurtarmak için başlatılan çalışmalarda önce kepçe tespit edildi.

72 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI ULAŞILDI

Çalışmaların devamında ise, 72 saat sonra kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan kepçe kabinin içerisinde görülen operatörün cansız bedeni, Nöbetçi Savcı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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