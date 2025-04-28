Silivri'den İmamoğlu mesajı: Birlikte başaracağız, milletçe kazanacağız

CHP'li vekillerden Silivri çıkarması: İmamoğlu, Akpolat ve Atalay'a destek ziyareti

Bakırlıoğlu, "Bu hukuksuzluk düzeni yıkılacak" derken, İmamoğlu'ndan "Birlikte başaracağız" mesajı geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili heyeti, cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi davası hükümlüsü olan seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay ile görüştü.

BAKIRLIOĞLU: BU HUKUKSUZLUK DÜZENİ YIKILACAK

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'dan selam getirdiklerini belirtti. Bakırlıoğlu, ziyaretlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ekrem Başkanımıza Manisa’dan selam götürdük! Manisa Milletvekilleri olarak hukuksuzca Silivri’de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret ettik. Adaletin ayaklar altına alındığı, iftira ve düzmece dosyalarla CHP'li belediyeler ve belediye başkanlarımızın hedef alındığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, adalet terazisinin şaştığı bu düzene asla boyun eğmeyeceğiz! Bu hukuksuzluk düzeni er geç yıkılacak, adalet mutlaka kazanacak!”

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bakırlıoğlu, görüşme sırasında Ekrem İmamoğlu’nun Manisa halkı için özel olarak kaleme aldığı bir notu da paylaştı. İmamoğlu'nun mesajında şu sözler yer aldı:

“Milletçe çok büyük bir sınav veriyoruz. Adaletsizliğe karşı ülkemizin gelecek mücadelesinin hep birlikte içerisindeyiz. Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte güçlü yol arkadaşlığı ve eylem birliği ile meselenin partiler üstü olduğunu ve çocuklarımızın, gençlerimizin hak ettikleri bir ortamda müreffeh Türkiye geleceğinde yaşamalarını sağlamaya söz veriyoruz. Birlikte başaracağız, milletçe kazanacağız.”