Silivri'den İzmir'e sevk kararı! Aralarında belediye başkanı da var...

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı artması ile beraber Silivri Cezaevi’ne yeni isimler gelmeye devam ediyor. Onlara yer açmak için ise bazı isimler Silivri Cezaevi’nden başka illere sevk edilmeye başlandı.

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Buğra Gökce, Resul Emrah Şahan gibi isimlerin tutulduğu Silivri 9 no’lu Cezaevi'nde 8 kişi için İzmir’e sevk kararı geldi.

İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. Silivri 9 no’lu Cezaevi'nden 8 kişi sevk edilirken, yeni tutuklanan 11 kişi bu cezaevlerine gelecek.

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