Silivri'den kritik mesaj! Rıza Akpolat’tan umut ve mücadele çağrısı...

Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’un 106’ncı yılında anma etkinliği düzenledi.

Düzenlenen törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 19 Mayıs’a özel mesajı okundu.

SİLİVRİ'DEN KRİTİK MESAJLAR

Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı konuşmasında, Silivri cezaevinde bulunan Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şu mesajını paylaştı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, vatanımızın ümidi olan gençlerimiz. 2019 yılından bugüne dek her 19 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz, geçen yıl Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ile birlikte ev sahipliği yaptığımız İlk Adım Yürüyüşü’nde Emrah ve ben şu anda aranızda değiliz. Lakin bu sadece fiziki bir ayrılık. Orada bulunan herkesle kalbimiz, zihnimiz ve inancımız bir. 106 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şişli’deki evinden yola çıktı, Beşiktaş’ta annemiz Zübeyde Hanım’dan duasını aldı ve Karaköy’den kurtuluşa giden ilk adımı attı. ‘Kafamızda sadece inancımız var’ diyerek tarihe not düştü.

Atatürk’ün partisi CHP’nin yılmaz neferleri olarak içimde hala aynı inancı taşıyorum. Unutmayın dostlarım, kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum, bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez. Silivri zindanlarından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."