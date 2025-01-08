Silkeleme Bumerang olup döner AKP’yi silkeler.

31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybetmesini hazmedemeyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci parti olan CHP’nin belediye başkanları için canlı yayında bakanına talimat verdi:

“Bunları silkeleyin…”

Bu sözün anlamı devlet imkanları ile siyasi intikam alın demektir.

Kimden intikal alınacak?

CHP’li belediyelerden mi?

Hayır CHP’ye oy veren AKP’yi 2’inci CHP’yi 1’inci parti yapan büyük Türk milletinden.

Belediyelerin birikmiş vergi ve SGK borçlarının sorumlusu 31 Mart’ta seçilen CHP’li belediye başkanları mı?

Elbette değil.

30-40 hatta 50 yıl sonra CHP yüzlerce belediye başkanlığı kazandı.

Büyükşehir ve il belediye başkanları AKP dönemlerinden milyarlarca lira borç devraldılar.

Ama kimin umurunda?

“Gavur İzmir” dedikleri ve yıllardır CHP tarafından büyük bir başarı ile yönetilen bu büyükşehir belediyesine büyük bir operasyon yaptılar.

Başkan Cemil Tugay şu açıklamayı yaptı:

“İller Bankasındaki payımızın Maliye Bakanlığınca hukuki dayanaktan yoksun biçimde kesilmesi, ödeme programımızı öngörülemeyen şekilde değiştirmiştir.

İştirakimiz 32 şirketten 3’ünde 7 Ocak’ta yapılması gereken ücret ödemelerinin üç iş günü ertelenmesine yol açmıştır. 29 şirketimizde çalışma arkadaşlarımızın birikmiş ikramiye, aile yardımı ve diğer hakları ile Aralık ayı ücretlerine ilişkin 7 Ocak’taki ödemelerinin yapılması talimatı bankalara verilmiştir.

Diğer 3 şirketteki çalışanlarımızın, eksik yatırılan 7 Ocak ücretleri takip eden üç iş günü içerisinde ödenecektir.

Merkezi hükümetin hukuki dayanaktan yoksun kesintisinden vazgeçeceğini umuyoruz.”

İlahi başkan.

Silkeleme hukuki olur mu?

Tamamen siyasi silkeleme.

Başkan Tugay’ın mesajıyla ortaya şu çıktı.

AKP iktidar işçi düşmanı…

AKP iktidarı partisine oy vermeyen milletin düşmanı.

CHP’li belediyelerin hukuksuz şekilde siyaseten silkelenmelerinin amaçları şunlar:

Parasız kalsınlar.

İşçilerine maaş ödeyemesinler.

Çöpleri toplayamasınlar,

Su ve kanalizasyon hizmetlerini aksatsınlar.

Asfalt onarımı ve yeni yol yapamasınlar.

Kreş, halk lokantası açamasınlar,

Ucuz ekmek satışı yapamasınlar.

Sosyal yardımları kessinler.

Bu sayede sonraki seçimde CHP’li belediye başkanlarına değil AKP’lilere oy versinler.

Büyük Türk milleti silkeleme kumpasına düşmez.

Tam tersine ilk seçimde kendisini cezalandıran AKP’yi iktidardan silkeleyerek düşürür ve intikamını alır.

Türk siyasi tarihinde sayısız örnekleri yaşanmıştır.

Silkeleme Bumerang olup döner AKP’yi silkeler.