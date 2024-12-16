Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz gönderdi. Sabah'ın haberine göre bu belediyelerin Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi ve ismi geçen belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konulduğu bilgisi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar TL SGK borcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi.

Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.

YALANLAMALAR GELDİ

İBB ise konuya ilişkin, "İBB ve iştirak şirket hesaplarına bloke gelmedi, haciz işlemi yok." denildi.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Herhangi bir belediyemize yönelik bir işlem yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP’li belediyelerin olduğu belirtmişti. Işıkhan, “En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8,4 milyar lira SGK borcu var. Haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP'li belediyelerin çoğunda meclis çoğunluğu olmadığı için hizmet vermek için bankadan borç dahi alamadıklarından vergiyi ve SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak, acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler.” demişti.

ERDOĞAN'DAN SİLKELEYİN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" ifadelerini kullandı.

İBB'den haciz ve bloke iddialarına cevap geldi