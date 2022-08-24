Silopi Belediyesi 20 işçi alacak

Silopi Belediyesi bünyesine 20 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.
Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
İlçede ikamet ediyor olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Nüfus kayıt örneği,
Adli sicil kaydı.
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