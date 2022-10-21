Silopi Belediyesi 35 işçi alacak

Silopi Belediyesi bünyesine 35 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
İlçe merkezinde 6 ay ikamet ediyor olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği,
Sağlık raporu,
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil kaydı.
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