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Silopi Belediyesi 35 işçi alacak

Silopi Belediyesi, 35 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:34
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Silopi Belediyesi 35 işçi alacak

Silopi Belediyesi 35 işçi alacak
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Silopi Belediyesi bünyesine 35 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

İlçe merkezinde 6 ay ikamet ediyor olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği,

Sağlık raporu,

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı.

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