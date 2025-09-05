Silopi’de korkunç olay: Ağaca asılı halde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarında bir arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Cumhuriyet savcısı bölgeye giderek inceleme yaptı.

Esenler'de şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu

S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İnşaatta korku dolu anlar! Konteynerin üstünde ceset bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.