Silopi'de park halindeki otobüs ve tır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silopi'de park halindeki otobüs ve tır yandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yanındaki tıra sıçrayarak büyük paniğe neden oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yanındaki tıra sıçrayarak büyük paniğe yol açtı.

Park halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, otobüsün yanında bulunan tıra sıçrayarak yangının daha da büyümesine sebep oldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

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