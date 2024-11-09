Silvan’da kuş yuvaları ile ekosisteme katkı

Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yönetimi ve öğrencileri, "Ağaçlarımız kuşlara yuva olsun" düşüncesiyle anlamlı bir projeye öncülük etti. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrenciler tarafından hazırlanan kuş yuvaları, kırsal mahallerdeki ağaçlara asıldı. Okul Müdürü İbrahim Halil Biçici, "Bu proje, öğrencilerimizin doğaya ve çevreye olan duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, doğanın dengesini korumak ve ekosistemi desteklemek için önemli bir adım atmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Projenin temel amacı, ağaçlara zarar vererek ölümlerine neden olan odun zararlıları ve kabuk böceklerinin popülasyonlarını, kuş yuvaları sayesinde ekonomik zarar seviyesinin altında doğal dengede tutmak. Bu kuş türlerinin, ormanlar için zararlı olan böceklerle beslenerek, diğer zararlılardan korunmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

İbrahim Halil Biçici isimli öğretmen, "Öğrencilerimizin böyle değerli bir projeye katkıda bulunmaları gurur verici. Doğa dostu projelerimizle hem öğrencilerimizin bilinçlenmesini sağlıyor hem de ekosisteme katkıda bulunuyoruz. Bu anlamlı projeye katılım gösteren ve emek harcayan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.