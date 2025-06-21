‘Şımarık’ filmi, dijitale damga vurdu

Dijital platformlarda 9-15 Haziran haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘The Survivors’ ikinci haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Melis Sezen ile Kerem Bürsin’in başrolünde yer aldığı ‘Şımarık’, bir basamak artışla zirveye yerleşti. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ önceki haftalarda olduğu gibi liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisindeyse Ben Affleck’li 2016 yapımı aksiyon filminin devamı ‘Hesaplaşma 2’ (The Accountant 2) zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Çift Kişilik Oda’ bir basamak artışla tekrardan liderliğe yükseldi. Film kategorisinde ise, sinemalarda bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Moana 2’ platformdaki açılışını da ilk sırada gerçekleştirdi.

Gökhan Özen’den ‘Gülme Sevgilim’

Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Gökhan Özen, sanat hayatının 25. yılının ilk sürprizi olan ‘Gülme Sevgilim’i Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Gökhan Özen’e ait şarkı, 90’lı yılların duygusunu günümüz sound’ları ile harmanlıyor. Dinleyenlerde sıcak hisler uyandıran, ritmik ve enerjik yapısıyla herkesi dansa davet eden ‘Gülme Sevgilim’, 90’lara özlem duyanların çok seveceği bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

Gökhan Özen, çok hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

‘Şehrin İtirazı’ isimli sergi açıldı

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı’nın kültür, sanat ve buluşma noktası Mecidiyeköy Sanat’ta küratörlüğünü Laleper Aytek’in üstlendiği ‘Şehrin İtirazı’ adlı sergi açıldı.

‘Şehrin İtirazı’ temasıyla gerçekleştirilen 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden bir seçki, Bursa’nın ardından İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle İstanbul’daki sanatseverlerle buluştu. Sergide A. Nur Türk, Cem Ersavcı, Denef Huvaj, Dersu Saral, Dina Ogavona, Ece Nur Saygın, Emre Baykal, Gülbin Özdamar Akarçay, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente, Savaş Onur Şen, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Şafak Hacaloğlu ve Yasemin Çinal’ın çalışmaları yer alıyor.

Temasını Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından alan festivale katılan 17 fotoğrafçının 58 eserinden kurgulanarak hazırlanan sergi, 14 Eylül’e kadar Mecidiyeköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.