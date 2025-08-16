Simav ’Kayaışık Grup Köy Yolu’ hizmete açıldı

Programa, AKP Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, muhtarlar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Musa Işın, "Bugün güzel bir gün için buradayız. Grup köy yolumuzun 6 kilometrelik asfaltlama çalışması tamamlandı. Köylerimizde sıcak asfalt dışında başka bir asfalt türü kullanmıyoruz. Bu nedenle burada yapılan yol en az 10-15 yıl dayanacak nitelikte. Bu yıl köylerimizde toplam 50 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2025 yılı içinde köylerimizin içme suyu altyapısı için 100 milyon lira bütçe ayırdık. Böylece altyapı problemlerini büyük ölçüde çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Programda yaptığı konuşmada zaman içerisinde bütün köylerin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini söyleyen Milletvekili Adil Biçer, "Valimiz bize bu konuda çok destek oluyor, sağ olsunlar. Kaymakamımız, milletvekillerimiz hep beraber el ele vererek çevremizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de Valimizin de ifade ettiği gibi köylerimizin yol dışında diğer eksiklerini de tamamlamaya devam edeceğiz. Yolun yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kayaışık Köy'ümüze, Simav'ımıza ve bölgemizdeki köylerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Tamamlanan asfalt çalışmaları ile köy yolunun modern ve konforlu bir ulaşım ağına kavuştuğu belirtildi.