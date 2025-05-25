Simav’da geleneksel sünnet şöleni

Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel hale gelen "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni" bu yıl da coşkulu ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Fuar Alanı'ndaki etkinliğe katılan Kütahya Valisi Musa Işın, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerini tebrik etti ve hediyelerini takdim etti. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Musa Işın, bu tür organizasyonların Türkiye'de nadiren görüldüğünü belirterek, "Böylesine anlamlı bir gelenek, hem inancımızla hem kültürümüzle yoğrulmuş bir güzelliktir" dedi.

Türk milletinin paylaşma ve yardımlaşma kültürüne vurgu yapan Vali Işın, "Biz, lokmamızı paylaştıkça bereketi artan bir inançtan geliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir" şeklinde konuştu.

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Devletin hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadığını belirten Işın, kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik sosyal desteklerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Hayır faaliyetlerine destek sunan iş insanlarına da teşekkür eden Vali Musa Işın, "Yapılan her iyilik Allah'a verilmiş bir borç gibidir. Ne büyük bir onurdur bu" dedi. Konuşmasını, "Devletin varlık sebebi vatandaşına sahip çıkmaktır" sözleriyle tamamlayan Vali Işın, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde Özel Şeref Koleji ve Simav Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bando gösterisi, Beyce halk oyunları ekibi, Eynal Kaplıcaları mehteran takımı ve çeşitli sanat-animasyon gösterileri büyük beğeni topladı. Helva karma şenliği ve konvoy etkinlikleri de programa ayrı bir renk kattı.

Etkinliğe, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Kaymakam Vekili Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.