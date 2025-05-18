Simbine, ABD'den rüzgâr gibi geçti

Cemile Kurel
Simbine, ABD'den rüzgâr gibi geçti

Güney Afrikalı sprinter Akani Simbine, Atlanta City Games’te rüzgâr destekli 9.86 saniyelik koşusuyla bir kez daha 100 metre pistlerinin en hızlı ismi olduğunu

Akani Simbine, Atlanta’da elde ettiği zaferle bu yılki üstün formunu sürdürdü. Daha önce sezon içinde iki Elmas Lig 100 metre yarışını kazanan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda madalya alan ve Güney Afrika 4x100 metre bayrak takımını Dünya Bayrak Yarışları’nda altına taşıyan Simbine, pistte rüzgar gibi esmeye devam ediyor. ABD'li olimpiyat şampiyonu Noah Lyles’in son anda “ayak bileği gerginliği” nedeniyle yarıştan çekilmesiyle favori rakibi olmadan piste çıkan Simbine, buna rağmen yarış sonrası "Hiç baskı hissetmiyorum. Sadece keyif alıyorum ve eğleniyorum. Bu dereceyi beklemiyordum, inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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EN HIZLI ZAMAN RÜZGARA TAKILDI

Simbine’in 9.86’lık süresi, rüzgârın yasal sınırın üstünde olması nedeniyle sezonun resmî en iyi derecesi olarak kayıtlara geçmedi. Ancak onun geçen ay Botsvana’daki Golden Grand Prix’de koştuğu 9.90’lık derecesi hâlâ 2025’in en iyi zamanı olarak kabul ediliyor. Atlanta’daki yarışta Simbine, yavaş başladığı koşuda 50. metreden sonra açılarak Nijeryalı Udodi Onwuzurike’yi geride bıraktı. Onwuzurike, 10.05 ile ikinci oldu.

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VAN NİEKERK’TEN SEZONA ÜMİTLİ BAŞLANGIÇ

Atlanta’daki etkinlikte bir başka önemli isim olan 400 metre dünya rekor sahibi Wayde van Niekerk de sezon açılışını yaptı. 200 metre yarışında 20.03 koşan Güney Afrikalı atlet, üçüncü sırayı aldı. Van Niekerk’in formunu yükselterek Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağı bildirildi.

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