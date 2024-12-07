Şimdi de askıda meyve, sebze dönemi

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta bir manav, deprem sonrası ihtiyaç sahipleri için "askıda meyve, sebze" uygulaması başlattı. Simit ve ekmekten sonra başlayan askıda sebze meyve dönemi vatandaşın alım gücünün düşmesinin en büyük göstergesi olarak kabul edildi.

Alım gücü düşehn vatandaş geçinebilmek için gıdasından kesmeye başladı. Bunun bilincinde olan bir manavda simit ve ekmekten sonra askıda sebze ve meyve dönemini başlattı.

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Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesinde esnaflık yapan 22 yaşındaki İbrahim Balıkçı, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yaptı. Başlatılan uygulamayla, müşteriler alışveriş yaparken bütçelerine uygun miktarda meyve ve sebzeyi askıya bırakabiliyor. Daha sonra ihtiyaç sahipleri, manava uğrayarak bu ürünlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

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Balıkçı, uygulamanın toplumda büyük ilgi gördüğünü ve halkın dayanışma konusunda duyarlı davrandığını belirterek, “Depremden sonra insanlar büyük sıkıntılar yaşadı. Elimizden geldiğince bir nebze olsun destek olmak istedik. Askıya bırakılan her meyve ve sebze, bir ailenin yüzünü güldürüyor. Deprem bölgesi olduğumuzdan ihtiyaç sahiplerinden isteyen olursa veriyoruz” dedi.

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