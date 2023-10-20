Şimdi de yeni akım "İsim Partisi"

Gündem olan cinsiyet partilerinin ardından yeni başlayan akım, isim partisi. Doğacak olan çocuklarının ismini paylaşmak için parti düzenleyip "Türkiye'de ilk defa biz yaptık" dediler.
Siz bu partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gündem olan cinsiyet partilerinin ardından yeni başlayan akım, isim partisi. Doğacak olan çocuklarının ismini paylaşmak için parti düzenleyip "Türkiye'de ilk defa biz yaptık" dediler.
Gündem olan cinsiyet partilerinin ardından yeni başlayan akım, isim partisi. Doğacak olan çocuklarının ismini paylaşmak için parti düzenleyip "Türkiye'de ilk defa biz yaptık" dediler.
Siz bu partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?