Şimdi Elon Musk düşünsün! Kullanıcılar X'ten akın akın o platforma geçiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şimdi Elon Musk düşünsün! Kullanıcılar X'ten akın akın o platforma geçiyor

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile adını X'e çevirdiği sosyal medya platformunu kullanıcılar terk ediyor. İnsanların alternatif buluşma adresi ise Bluesky oldu.

İfade özgürlüğünün kısıtlandığı yönünde tartışmaların yaşandığı X (Twitter) sosyal medya platformunda kullanıcılar hesaplarını kapatıyor.

Son olarak ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, platformu satın alarak adını Twitter'dan X'e dönüştürmüştü.

Musk'ın platforma yönelik yeni kural ve uygulamarı ise tartışmalara neden oldu. Farklı sansür ve yasaklar, kimi kullanıcıların 'kural ihlali' gerekçesi ile hesaplarının kapatılması, özgürlüklerin kısıtlandığı tepkisini ortaya çıkardı.

AKIN AKIN BAŞKA ALTERNATİFE GEÇİLİYOR

Öte yandan alternatif arayışına girişen kullanıcılar ise akın akın Bluesky'a geçiyor. Bluesky platformunun başında ise Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey bulunuyor.

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Platformun kullanıcı sayısı Nisan 2025 itibarı ile 35 milyona ulaştı.

ÜNLÜ KOMEDYEN DE X HESABINI KAPATTI

Türkiye'den de akına uğrayan platformun yeni kullanıcısı ise son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.

Cem Yılmaz, X hesabını kapatarak Bluesky'a geçti.

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