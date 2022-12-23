Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında

Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi. Daha önceki dönemlerde zam verilmemiş emekli sadece yasal hakkı olan enflasyon farkıyla idare etmek zorunda kaldı.

Tayyip Erdoğan dün Asgari Ücreti açıkladı. Asgari Ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. İşte bu artıştan sonra Emekliler de heyecanlanmaya başladı.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK

TELE1'in yayınına katılan Cumhuriyet.com.tr'nin Ekonomi Müdürü Bora Erdin emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili bilgi verdi. Erdin "Emekliye maksimum yüzde 20 zam yapılacak. Emekli ölüme terk edilecek" dedi

Erdin ayrıca asgari ücretin ancak 20 gün açlık sınırı üzerinde kalacağını iddia ederek, " 20 Ocak'ta asgari ücret enflasyonla birlikte açlık sınırı altında kalacak" dedi.

ENFLASYON FARKI DIŞINDA ZAM VERİLECEK Mİ?

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

Memur zammı henüz açıklanmış değil. 3 Ocak 2023 Salı günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak, emekli ve memur zammı şekillenecek.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'LIK zam sonrası milyonlarca emeklinin maaşı asgari ücretin yarısı bile etmez hale geldi. Toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyonla birlikte yılbaşında yüzde 19 civarında zam alacak memur ve emekliler, en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor.

2023 OCAK SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK

5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 14.04 olarak hesaplandı. Bu rakama aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Aralık ayı enflasyonunun 5 puan artması SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 19'luk bir zam alması anlamına gelecek.Bu rakamlar asgari ücrete yapılan zammın çok altındaki bir oran.

EMEKLİLERİN GÖZÜ REFAH PAYINDA

Emekliler refah payı yani enflasyon farkı dışında zam istiyor. Hangi hükümet olursa olsun yasal olarak enflasyon farkını vermek zorunda. Enflasyon farkının dışında verilecek bir oran emekliye enflasyon farkı dışında zam yapılmış anlamına geliyor. Onun için emekliler refah payını iktidarda bekliyor. Ancak bu zor gibi gözüküyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK

Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya temmuz ayında ise en düşük emekli maaşı 3.500 liraya yükseltilmişti. Bu yıl da benzer bir şekilde en düşük emekli maaşının 3.500 liradan 4.500 liraya yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz bilinmiyor.